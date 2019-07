Nations League con l'Argentina? Arriva la smentita UEFA

Il mancato utilizzo del VAR durante la semifinale persa per 2-0 contro il e le polemiche successive all'espulsione di Messi contro il CIle dopo lo scontro con Medel potrebbero portare la federazione argentina, l'AFA, ad una clamorosa decisione.

Secondo quanto riportato da Fox Sport l'AFA, dopo questi episodi, ha inviato sia alla CONMEBOL che a Mediapro, che si occupa di gestire le immagini relative all'utilizzo del VAR, due lettere all'interno delle quali viene mostrato tutto il disappunto ed il fastidio per quanto accaduto durante la Copa America 2019.

Per questo motivo la federazione albiceleste, sempre secondo quanto riportato da Sky Sport, starebbe considerando la possibilità di disertare la prossima edizione della Copa America ed accettare l'invito dell'UEFA a giocare la .

La Pulce argentina, dopo le dichiarazioni al tritolo successive al match contro il ("Non dovevamo partecipare a questa corruzione, è stato tutto apparecchiato per il Brasile"), sarà sicuramente d'accordo con questa opzione.

Poco dopo è però arrivata la smentita ufficiale da parte dell'UEFA.

"Non è assolutamente vero che l' è stata invitata a partecipare alle competizioni UEFA, né a diventare un membro della UEFA. La UEFA non ha mai avviato alcuna discussione in merito e non lo farebbe mai. Tuttavia, nello spirito di amicizia e cameratismo e come organizzazione inclusiva, la UEFA, ovviamente, inviterà l'Argentina come ospite speciale per assistere a qualsiasi competizione UEFA in qualsiasi momento".