Messi esplode: "Tutto apparecchiato per il Brasile, non dovevamo partecipare a questa corruzione"

Messi furioso dopo l'espulsione in Argentina-Cile di Copa America: "Spero che l'arbitro non influenzi la finale e che il Perù possa competere".

La Copa America dell' finisce al terzo posto, ma con Messi espulso nella finalina contro il Cile e tra le polemiche nei confronti del padrone di casa che è stato accusato senza mezzi termini dalla Pulce di aver condizionato l'andamento della competizione.

Tanto che il numero 10 dell'Argentina ha deciso di non presentarsi alla premiazione finale ed è poi esploso davanti ai microfoni in zona mista.

"Quello che ho detto l'ultima volta forse ha avuto il suo peso. Io sono sempre sincero e dico sempre quello che penso. Credo che quanto è successo sia dovuto a quello che ho detto. La corruzione, gli arbitri e tutto ciò che non consente di partecipare al calcio lo rovina un po'".

Quindi Messi cita direttamente il Brasile e lancia un appello in vista della finale di Copa America.

"Non c'è dubbio, è tutto apparecchiato per il Brasile. Spero che l'arbitro non condizioni la finale e che il Perù possa competere. Premiazione? Non ho partecipato perché non dovevamo fare parte di questa corruzione, questa mancanza di rispetto per l'intera Copa".

Infine Messi ha affidato a Instagram il suo pensiero lanciando nuove frecciate al Brasile.

"Lasciamo questa Copa con un trionfo ma soprattutto con la testa alta e con la sensazione che questa volta il calcio non è stato giusto con noi. Per il modo in cui giocavamo e perchè eravamo superiori al Brasile, meritavamo di giocare la finale. Ma dobbiamo guardare al futuro con ottimismo perché c'è una base molto ampia e bisogna solo dargli tempo".

La Copa America 2019 d'altronde è stata l'ennesima delusione per Messi, che con l'Argentina non è mai riuscito a vincere ed è quasi sempre sembrato un lontano parente del campione ammirato a per anni.