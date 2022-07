Si chiude dopo nove anni la lunga avventura di Dries Mertens al Napoli. Dopo le parole di De Laurentiis, arriva anche un video con i ringraziamenti.

Si chiude dopo nove stagioni l’avventura di Dries Mertens al Napoli. Il contratto che lo legava al club partenopeo è scaduto lo scorso 30 giugno, ma nel corso delle ultime settimane si era continuato a parlare di una possibile permanenza e di un nuovo accordo.

Accordo che in realtà non ci sarà, così come annunciato sabato sera dal presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’.

“Mertens si è proposto per un altro anno, perché sa che ha 35 anni e poi va verso il ritiro, ma se anche lui ne fa una questione di vil denaro io devo dire di no".

A certificare ulteriormente l’addio dell’attaccante belga, anche un video postato dal Napoli sui propri profili social. Un filmato lungo poco più di un minuto, che riassume alcune delle magie in azzurro di Mertens e che si conclude con un ‘Grazie’.

Mertens, trentacinque anni, in nove stagioni ha vinto con il Napoli due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana. Miglior marcatore dell’intera storia del club, ha segnato qualcosa come 148 goal complessivi in 397 presenze.