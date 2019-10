Sorpresa Napoli: a Salisburgo... con gli scarpini di Albiol

Nello spogliatoio del Napoli a Salisburgo erano presenti anche gli scarpini dell'ex Raul Albiol: una sorta di portafortuna per la Champions?

Il è tornato a vincere in una trasferta di dopo tre anni: battuto sul proprio campo il , evento che non accadeva addirittura da settanta partite.

Forse il successo sugli austriaci è anche un po' merito di un particolario cimelio che ieri sera era presente nello spogliatoio azzurro: gli scarpini di Raul Albiol, come si può notare in quest'immagine diffusa da 'Sky Sport'.

Il difensore spagnolo ha lasciato il Napoli in estate dopo sei anni per approdare al e non è dato a sapersi il motivo del perché i suoi 'attrezzi da lavoro' fossero a Salisburgo con gli ormai ex compagni.

Considerato il risultato positivo e i tre punti guadagnati, è da scommetterci che al Napoli ne faranno ancora uso per una pura questione di scaramanzia che, da quelle parti, è di casa.