Napoli-Rijeka, le formazioni ufficiali: Petagna titolare

Nel Napoli giocano titolari Elmas e Ghoulam, in campo anche Meret e Maksimovic. Rijeka con Anastasio e Muric, c'è Loncar.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.

RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio; Muric, Cerin, Loncar, Stefulj; Andrijasevic

Si gioca l' , il quarto turno della fase a gironi. A Napoli però si pensa solo alla scomparsa di Diego Armando Maradona. In un'atmosfera surreale, la sfida contro il Rijeka per provare a dedicare i tre punti alla memoria del fuoriclasse argentino.

Gattuso sceglie Petagna come prima punta, Osimhen non è stato convocato causa problema alla spalla. Sulla trequarti ci sono Elmas, Zielinski e Politano, mentre Demme e Bakayoko sono gli interni. In porta gioca Meret, difeso da Di Lorenzi, Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam.

Il Rijeka risponde con un coperto 5-4-1 nel quale non ci saranno diversi giocatori out per coronavirus. Andrijasevic è la prima punta, con Muric, Cerin e Loncar a comporre il quartetto di centrocampo. Tra i pali Nevistic, in difesa il campano Anastasio con Smolcic, Galovic, Velkoski e Tomecak.