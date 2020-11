Napoli-Rijeka dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Quarta giornata di Europa League per il Napoli che ospita il Rijeka: tutto sulle formazioni e su come guardare il match in tv e streaming.

NAPOLI-RIJEKA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Rijeka

-Rijeka Data: 26 novembre 2020

26 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Il Napoli torna sul palcoscenico dell' in occasione della quarta giornata della fase a gironi: sulla strada di Mertens e compagni ci sarà il Rijeka.

Successo di misura per gli azzurri nel match d'andata giocato in Croazia: Demme e un'autorete hanno risposto all'iniziale vantaggio di Muric, togliendo le castagne dal fuoco su un terreno di gioco ostico.

La classifica del Gruppo F è un vero e proprio mucchio selvaggio: 6 punti a testa per Napoli, AZ Alkmaar e , mentre il Rijeka è il fanalino di coda ancora fermo a quota zero.

Un successo lancerebbe i partenopei al primo posto, il che aumenterebbe la fiducia in vista degli ultimi due impegni, sulla carta più complicati e ricchi di insidie.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Napoli-Rijeka: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-RIJEKA

Napoli-Rijeka si giocherà giovedì 26 novembre 2020 allo stadio 'San Paolo' di Napoli nel quartiere di Fuorigrotta. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

La partita tra Napoli e Rijeka sarà visibile in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre).

Napoli-Rijeka sarà disponibile in diretta su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite l'applicazione scaricabile su smartphone, tablet e pc.

In alternativa si potrà ripiegare su Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Napoli-Rijeka si potrà seguire anche con la diretta testuale che potrete trovare sul nostro sito: tutti gli aggiornamenti sulle formazioni che scenderanno in campo e il racconto minuto per minuto delle azioni più importanti.

Gattuso dovrà ancora fare a meno di Ospina, Hysaj e Osimhen: possibile turno di riposo per Insigne (uscito malconcio contro il ), in questo caso Petagna giocherebbe da prima punta con Mertens alle sue spalle. A centrocampo Lobotka può fare rifiatare Fabian Ruiz accanto a Bakayoko, sicuramente titolare perché squalificato in campionato. Maksimovic preme per giocare, magari al posto di Manolas.

Sempre tantissimi problemi di formazioni per il Rijeka, che al 'San Paolo' dovrebbe schierare una difesa a cinque e la coppia Kulenovic-Menalo in attacco.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Petagna.