Napoli-Perugia 4-1: Kvaratskhelia a segno, gemma di Politano

Il Napoli ne fa quattro al Perugia: apre Kvaratskhelia, Anguissa raddoppia. Melchiorri accorcia, prima dei sigilli di Politano e Petagna.

Buona la seconda a Dimaro per il Napoli: netto 4-1 al Perugia e sensazioni confortanti per Luciano Spalletti, in vista della prossima amichevole in programma tra dieci giorni contro i turchi dell'Adana Demirspor allenati da un campano doc come Vincenzo Montella.

Bastano cinque minuti a Kvaratskhelia per sbloccare le marcature: splendido uno-due con Osimhen ed esterno destro di prima intenzione a bruciare Gori. Gli umbri sono poca cosa e gli azzurri ne approfittano spingendo col piede sull'acceleratore: Anguissa firma il 2-0 ribadendo in rete una respinta fortuita di Melchiorri su un precedente colpo di testa a botta sicura proprio del camerunese.

All'intervallo Spalletti stravolge il Napoli con i cambi: tra questi anche l'ingresso di Zanoli che serve un assist involontario a Melchiorri, rapido nel freddare Contini per il momentaneo 2-1.

Doppio vantaggio ristabilito da Politano con un'azione che è quasi la fotocopia del primo goal: scambio con Petagna e piazzato vincente dopo aver fatto secchi due avversari in un colpo solo. Lo stesso ex attaccante della SPAL si guadagna un penalty nel recupero: trasformazione perfetta dagli undici metri che spiazza il portiere.

IL TABELLINO

NAPOLI-PERUGIA 4-1

Marcatori: 5' Kvaratskhelia (N), 35' Anguissa (N), 48' Melchiorri (P), 53' Politano (N), 92' rig. Petagna (N)

NAPOLI (4-3-3): Meret (46' Contini); Di Lorenzo, Rrahmani (46' Zanoli), Juan Jesus (77' Costanzo), Mario Rui (77' Zerbin); Anguissa (46' Zielinski), Lobotka (46' Demme), Fabian Ruiz (46' Elmas); Lozano (46' Politano), Osimhen (46' Petagna), Kvaratskhelia (46' Ounas). All. Spalletti.

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Vulikic; Casasola, Kouan, Onischenko, Iannoni, Angori; Dembelé, Melchiorri. All. Castori

Arbitro: Maggioni

Ammoniti: Onischenko (P), Vulikic (P), Rrahmani (N)

Espulsi: -