Napoli, maglia speciale per il match con l'Inter: linea firmata Marcelo Burlon

Il Napoli ufficializza la collaborazione con lo stilista Marcelo Burlon: contro l'Inter verrà indossata una maglia speciale da Insigne e compagni.

Lo stile delle maglie da calcio è spesso tema di dibattito per il discostamento dalla tradizione, tanto cara ai tifosi che ogni anno sperano di poter ammirare prodotti in linea con la moda del momento e contemporaneamente neanche troppo lontani dai canoni storici societari.

Non è quest'ultimo il caso del Napoli che, in occasione della sfida di domenica sera al 'Diego Armando Maradona' contro l'Inter, sfoggerà una divisa alternativa alla classica azzurra che da decenni caratterizza l'identità di una città intera.

Il club partenopeo ha reso nota la collaborazione con lo stilista Marcelo Burlon, da cui è nata una collezione comprendente anche kit di calcio,palloni, zaini e abbigliamento streetwear. Questo il comunicato del Napoli.

📌| Marcelo Burlon County of Milan x SSC Napoli



👉 https://t.co/oIt5CAtAXj



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/J6k3IEIJBX — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 16, 2021

"Marcelo Burlon County of Milan e Kappa, il brand italiano di abbigliamento sportivo per eccellenza, sono felici di annunciare la collaborazione per reinterpretare le divise ufficiali della SSC Napoli con l'esclusiva linea Marcelo Burlon County of Milan x SSC Napoli. Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati Moda e sport, mondi diversi ma complementari, che ancora una volta si intersecano e si influenzano, trovando sinergie inaspettate e dando vita a nuove realtà creative. Una linea celebrativa della squadra, creata per trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l’internazionalità di Napoli e del suo team calcistico attraverso la visione e l'estro creativo di Marcelo Burlon. Catalizzatore e connettore dalla forza esplosiva, Burlon porta la sua energia multiculturale e reinterpreta il suo messaggio visivo più iconico per questa partnership d'eccezione, una dedica d'amore a Napoli: la città, la squadra e i suoi appassionati tifosi".

Una maglia dalla tonalità scura e accattivante con un tema grafico che ricorda molto la piumatura di un uccello, le cui ali servirebbero come il pane al Napoli nella volata per un posto in Champions League.