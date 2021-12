Napoli-Leicester dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI-LEICESTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Leicester

• Data: giovedì 9 dicembre 2021

• Orario: 18:45

• Canale TV: Sky Sport Uno (201 satellite; 472 e 482 digitale terrestre, Sky Sport (252 satellite), Sky Sport 4K (213 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go

Gruppo C dell'Europa League giunto al dentro o fuori. Nell'ultima giornata della fase a gironi, Napoli e Leicester si affrontano in una partita decisiva e al triplice fischio conosceranno il proprio destino in campo continentale.

La classifica del raggruppamento, infatti, recita Leicester 8 punti, Spartak Mosca 7, Napoli 7, Legia Varsavia 6. Tutte e quattro le squadre racchiuse in un fazzoletto di appena 2 punti, il che rende al cardiopalma gli incroci del sesto turno: Napoli-Leicester appunto e, dall'altro lato, Legia-Spartak.

Al Napoli, per qualificarsi agli ottavi di Europa League, servirà battere il Leicester e sperare che lo Spartak Mosca non vinca contro i polacchi: in caso contrario, infatti, a pari punti passerebbero i russi in virtù degli scontri diretti a favore con gli azzurri (vinti 3-2 e 2-1) e il Napoli chiuderebbe secondo. Cosa vuol dire? Che la squadra di Spalletti supererebbe comunque la fase a gironi (ad andare agli ottavi sarebbe lo Spartak, mentre verrebbe eliminato il Leicester), ma approderebbe ai sedicesimi anzichè agli ottavi e dovrebbe disputare un turno in più contro una delle terze classificate dei gironi di Champions League.

Se il Napoli battesse il Leicester e i moscoviti non vincessero a Varsavia, invece, i partenopei chiuderebbero il Gruppo C in vetta e volerebbero così direttamente agli ottavi di Europa League. In caso di pareggio o sconfitta contro gli inglesi, invece, azzurri eliminati dal torneo e 'retrocessi' in Conference League da terzi classificati solo qualora lo Spartak battesse il Legia.

Ricapitolando, ecco tutte le combinazioni:

Napoli agli ottavi di Europa League se batte il Leicester e lo Spartak non batte il Legia

Napoli ai sedicesimi di Europa League se batte il Leicester e lo Spartak batte il Legia

Napoli 'retrocesso' in Conference League se non batte il Leicester e il Legia non batte lo Spartak

Tutto su Napoli-Leicester: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-LEICESTER

Napoli-Leicester si gioca giovedì 9 dicembre 2021 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio previsto alle ore 18:45.

DOVE VEDERE NAPOLI-LEICESTER IN TV

Napoli-Leicester sarà visibile in tv su Sky: canali su cui poter vedere la partita, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite).

NAPOLI-LEICESTER IN DIRETTA STREAMING

La partita tra Napoli e Leicester, inoltre, sarà trasmessa in streaming su DAZN: occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone o tablet; utilizzare console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast. In alternativa, ci si potrà collegare al sito di DAZN tramite PC o notebook.

Napoli-Leicester in streaming sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati, scaricando l'app su computer, telefoni cellulari o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire Napoli-Leicester in diretta testuale: prepartita, formazioni ufficiali e racconto delle fasi più importanti della sfida.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LEICESTER

Napoli ancora in piena emergenza per via dei numerosi infortuni: Spalletti potrebbe confermare il 3-4-2-1 proposto contro l'Atalanta e optare per Mario Rui in mediana. Meret tra i pali al posto di Ospina, Di Lorenzo sul centrodestra in difesa, Elmas a sinistra a tutta fascia e Petagna supportato da Politano e Lozano. Possibile riposo, almeno inizialmente, per Zielinski e Mertens.

Jamie Vardy dovrebbe guidare l'attacco del Leicester, sostenuto da una batteria di trequartisti in cui spicca il talento di Maddison. Ndidi faro del centrocampo, terzino destro l'ex atalantino Castagne.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit, Demme, Mario Rui, Elmas; Politano, Lozano; Petagna. All. Spalletti.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Soumare, Ndidi; Lookman, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.