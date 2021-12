Legia Varsavia-Spartak Mosca dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LEGIA VARSAVIA-SPARTAK MOSCA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Legia Varsavia-Spartak Mosca

• Data: giovedì 9 dicembre 2021

• Orario: 18:45

• Canale TV: Sky Sport Football (203 satellite), Sky Sport (254 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go

Nell'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League, il Gruppo C vede un Napoli 'dipendere' dal risultato di Legia Varsavia-Spartak Mosca. Azzurri, infatti, legati inevitabilmente all'esito della partita che si giocherà in contemporanea con quella tra la squadra di Spalletti e il Leicester.

In virtù della classifica del girone (Leicester 8, Spartak e Napoli 7, Legia 6), Legia-Spartak diventa cruciale per il destino europeo del Napoli: una vittoria dello Spartak complicherebbe i piani dei partenopei, obbligati comunque a battere il Leicester. A sperare nella qualificazione è anche il Legia Varsavia, ultimo ma attaccatissimo al treno delle avversarie e chiamato ad avere la meglio sui russi.

Tutte le informazioni su Legia-Spartak: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in tv e streaming.

ORARIO LEGIA VARSAVIA-SPARTAK MOSCA

Legia Varsavia-Spartak Mosca si gioca giovedì 9 dicembre 2021 alla 'Pepsi Arena' di Varsavia, in Polonia: fischio d'inizio della partita in programma alle 18:45.

DOVE VEDERE LEGIA-SPARTAK IN TV

Legia-Spartak andrà in onda in diretta tv su Sky: i canali su cui poter seguire il match saranno Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (254 del satellite).

LEGIA VARSAVIA-SPARTAK MOSCA IN DIRETTA STREAMING

La partita tra il Legia Varsavia e lo Spartak Mosca sarà trasmessa in streaming su DAZN: per chi possiede un abbonamento, sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, smartphone o tablet, utilizzare dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast oppure console Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o PlayStation (PS4 e PS5). Altra soluzione, è collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook.

Legia-Spartak in streaming sarà inoltre visibile su Sky Go, il servizio offerto da Sky ai suoi abbonati: per accedervi, occorrerà scaricare l'app su PC, cellulari o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso la diretta testuale di GOAL, potrete restare aggiornati su Legia-Spartak: pregara, formazioni ufficiali e azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI LEGIA-SPARTAK

LEGIA VARSAVIA (4-1-4-1): Boruc; Nawrocki, Wieteska, Holownia, Ribeiro; Slisz; Skibicki, Josue, Luquinhas, Mladenovic; Emreli. All. Golebiewski.

SPARTAK MOSCA (4-2-3-1): Selikhov; Denisov, Gigot, Dzhikiya, Ayrton; Litvinov, Hendrix; Moses, Ignatov, Promes; Sobolev. All. Vitoria.