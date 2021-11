Cosa serve al Napoli per qualificarsi agli ottavi di Europa League? Cosa succede se arriva seconda o terza?

Capolista in Serie A dopo un avvio sontuoso? Il Napoli lotta tra alti e bassi anche Europa League, competizione in cui gioca nel 2021/2022 in seguito al quinto posto ottenuto nell'ultima giornata di Serie A, con la Champions sfumata nel 38esimo turno del 2020/2021.

Prestazioni altalenanti nel girone C di Europa League, in cui Legia Varsavia, Leicester e Spartak Mosca proveranno ad ottenere i primi due posti per qualificazione agli ottavi di finale del torneo fino all'ultimo minuto della sesta gara. Anche il terzo posto, però, fa proseguire la campagna continentale.

NAPOLI AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE SE...

Dopo la quarta gara di Leicester contro Spartak Mosca il quadro sarà più chiaro, ma davanti a qualsiasi risultato, il Napoli si presenterà al quinto turno di Europa League contro i russi come prima del raggruppamento. Per questo motivo servirà attendere la sfida di questa sera tra i Foxes e il club moscovita per le varie combinazioni.

A differenza delle altre stagioni, la qualificazione dai gironi di Europa League non porta alla stessa fase per prima e seconda in classifica. La prima gioca infatti subito gli ottavi di finale del torneo, mentre la seconda deve affrontare i sedicesimi, i playoff, insieme alle terze classificate retrocesse dalla Champions League per poter accedere tra le migliori sedici.

NAPOLI TERZO IN CLASSIFICA

Niente ottavi o sedicesimi di Europa League in caso di terzo posto per il Napoli di Spalletti (o per Legia Varsavia, Spartak e Leicester).

Chi arriva sotto il secondo posto, infatti, giocherà i sedicesimi di finale della Conference League 2021/2022, nuova competizione UEFA che vede le terze classificate dei gironi di Europa League entrare in una fase ad eliminazione diretta con le seconde della stessa Conference. Le capolista di quest'ultima competizione volano invece direttamente agli ottavi.