Napoli-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli in casa contro il Lecce nel quarto turno di Serie A: tutte le info su dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Il Napoli ospita al Lecce nel primo turno infrasettimanale della stagione 2022/2023.

La corsa del Napoli si è fermata a Firenze. Il pareggio a reti inviolate del Franchi ha impedito alla formazione di Luciano Spalletti di chiudere a punteggio pieno dopo tre giornate.

Gli azzurri, tuttavia, con 7 punti fin qui conquistati fanno parte del gruppetto di testa insieme a Milan, Lazio, Roma, Torino e Atalanta.

Per la seconda dell'anno davanti al pubblico del 'Maradona', Osimhen e compagni ricevono il Lecce che contro l'Empoli ha mosso la classifica strappando il primo punto del proprio campionato.

L'ultimo incrocio a Napoli risale al 9 febbraio 2020 quando i salentini si imposero con un clamoroso 3-2 frutto delle reti di Mancosu e della doppietta di Lapadula. Per i partenopei furono vani gli squilli di Milik e Callejon.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Napoli-Lecce: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-LECCE

Napoli-Lecce si giocherà allo Stadio 'Maradona' di Napoli mercoledì 31 agosto 2022. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE NAPOLI-LECCE IN TV

Napoli-Lecce verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app può essere scaricata su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come TIMIVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

NAPOLI-LECCE IN DIRETTA STREAMING

DAZN consentirà di seguire il match anche in diretta streaming scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegandosi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

La sfida del 'Maradona' verrà raccontata in tempo reale anche su GOAL attraverso la consueta live testuale della gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN non ha ancora comunicato i nomi dei telecronisti che racconteranno il match di Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LECCE

Qualche novità per Spalletti con Kvaratskhelia e Raspadori ai lati di Osimhen. In mediana Lobotka agisce in cabina di regia, spalleggiato da Anguissa e Elmas. Difesa a quattro a protezione di Meret: Di Lorenzo e Olivera i terzini, Rrahmani e Kim la coppia centrale.

Lecce a specchio: Ceesay riferimento avanzato, al suo fianco ci sono Strefezza e Di Francesco. A centrocampo Bistrovic, Hjulmand e Askildsen. In difesa Pongracic e Baschirotto a schermare la porta di Falcone. Gendrey e Gallo sulle corsie laterali.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.