Napoli inarrestabile in campionato: il termine di paragone è la Juventus di Conte

Il Napoli sta viaggiando a velocità insostenibili per tutte le rivali: ora nel mirino c’è il record di 102 punti della Juve di Conte.

Nessun segnale di cedimento e nemmeno il più minimo dei rallentamenti. Il Napoli continua la sua marcia trionfale verso la conquista dello Scudetto, senza dare l’impressione di poter inciampare anche solo per sbaglio.

Una macchina perfetta che sta viaggiando a ritmi insostenibili per le avversarie e che a questo punto può trovare degne rivali solo nel passato. I suoi numeri sono infatti da capogiro e parlano di un ‘campionato a parte’.

Vincendo anche sabato sera sul campo dell’Empoli, la squadra di Luciano Spalletti si è portata a quota 65 punti in classifica (su 72 disponibili), come dire che sta avanzando ad una media di 2,7 punti a partita.

Ventuno vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta: è questo lo score dei partenopei che, continuando così, potrebbero addirittura superare il record della Juventus di Antonio Conte che, nella stagione 2013/2014, dominò il campionato chiudendo a quota 102.

E’ presto probabilmente per parlare di proiezioni, ma il Napoli sta andando anche più veloce di quella Juve e lo sta facendo per un motivo molto semplice: che si tratti di giocare al ‘Maradona’ o in trasferta la cosa non fa assolutamente differenza.

Sono già undici (otto dei quali consecutivi) i successi ottenuti lontano da Napoli, una cosa non riuscita a nessuna altra squadra dei migliori dieci campionati europei (solo il Celtic ha fatto altrettanto altrettanto in Scozia).

Il Napoli è tra l’altro diventato la terza squadra nella storia della Serie A ad essere riuscita a vincere cinque trasferte consecutive senza prendere goal, eguagliando l’Inter (nel 1950/51 e nel 1966/67) e La Juventus (nel 1951/52, nel 1981/82, nel 2011/12 e nel 2017/18).

Numeri che parlano anche di una straordinaria tenuta difensiva (con 15 reti subite ha la miglior difesa del campionato) e che svelano un altro dato: da gennaio 2023, nessuna squadra dei cinque maggiori campionati europei è riuscita a tenere più volte la porta inviolata (sei come Barcellona e Nantes).

Ad una difesa ermetica si abbina inoltre il miglior attacco del torneo (58 le reti segnate). La squadra di Spalletti, a partite da gennaio 2023, è stata la più prolifica dei cinque maggiori campionati europei con 21 goal messi a segno, solo il Monaco è riuscito a fare tanto.

Un dominio assoluto quindi quello di una squadra che pure era partita con ambizioni forse inferiori rispetto agli anni scorsi. I tanti addii eccellenti avevano fatto pensare ad una possibile annata di transizione… nulla di più sbagliato.