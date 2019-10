Napoli, Ghoulam sempre più escluso: possibile la cessione a gennaio

Faouzi Ghoulam non convince Ancelotti e potrebbe essere sacrificato dal Napoli già a gennaio: domani sera gioca Luperto adattato a sinistra.

Si complica sempre di più la posizione di Faouzi Ghoulam all'interno del : il terzino algerino è sempre più escluso dal progetto dei partenopei e, secondo quanto riportato da 'Il Mattino', non sembra essere considerato da Ancelotti. Anche contro l' la panchina sembra essere la schieramento più probabile dell'algerino.

La tegola che ha colpito Malcuit, con la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro, solleva il problema del terzino sinistro per il Napoli. A complicare la situazione degli azzurri, inoltre, c'è il caso-Ghoulam: Ancelotti non è contento delle prestazioni dell'algerino in allenamento e la mancanza di fiducia si è presto tramutata in una sequela di esclusioni dal campo da gioco.

L'esclusione più clamorosa è avvenuta in occasione dell'ultima partita di : per la trasferta di , infatti, Ghoulam non è stato nemmeno convocato da Ancelotti. Anche per il big match contro l'Atalanta di domani sera il tecnico emiliano è intenzionato a relegare il terzino algerino in panchina, adattando Luperto sulla fascia sinistra.

Ghoulam dopo i brutti infortuni al ginocchio non è più riuscito a tornare il terzino prorompente che era prima, e adesso non è da escludere anche una sua partenza già a gennaio. Il Napoli non vuole tesserare un giocatore svincolato per sostituire Malcuit, ma piuttosto vorrebbe comprare un terzino sinistro e per questo potrebbe decidere di sacrificare l'algerino per fare cassa.