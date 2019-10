Mistero Napoli: Ghoulam non convocato per la gara di Salisburgo

Nella lista dei convocati del Napoli per Salisburgo manca Faouzi Ghoulam. Out anche l'affaticato Mario Rui. A sinistra toccherà ancora a Di Lorenzo.

a senza terzini. Letteralmente. Niente Hysaj, vittima della frattura allo sterno rimediata a , e niente Mario Rui, stoppato da un affaticamento. Alla lista si aggiunge pure Maksimovic, centrale adattabile sulla fascia. E, novità dell'ultim'ora, nemmeno Faouzi Ghoulam parteciperà alla trasferta austriaca.

Nessuna indicazione da parte del Napoli sull'assenza del mancino algerino per il match di in programma mercoledì sera. Tanto che sul sito ufficiale azzurro il giocatore non viene nemmeno menzionato.

"Maksimovic e Hysaj proseguono nella loro tabella personalizzata, mentre Mario Rui ha svolto esercizi in palestra per un affaticamento muscolare. Lavoro in palestra anche per Manolas".

Forte è però la sensazione che Ghoulam non sia stato convocato per pura scelta tecnica. L'ex sta vivendo un momento particolarmente complicato, tanto che contro il Ancelotti gli ha preferito Di Lorenzo, un terzino destro adattato sulla fascia opposta.

Anche a Salisburgo sarà così: a presidiare la zona destra della retroguardia sarà Malcuit, mentre a sinistra toccherà nuovamente all'ex empolese. Ghoulam, invece, rimarrà a Napoli. Con l'obiettivo di tornare a essere il devastante cursore di un paio di stagioni fa.