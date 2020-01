Napoli, De Laurentiis infastidito: Fabian Ruiz rifiuta le proposte di rinnovo

De Laurentiis è stanco dei continui rifiuti di Fabian Ruiz alle proposte di rinnovo del Napoli: sullo spagnolo ci sono Real Madrid e Barcellona.

Il 2020 del ripartirà subito in salita: al 'San Paolo' arriva l' e Gattuso si trova ad affrontare un'emergenza in difesa, con Koulibaly, Maksimovic e Ghoulam che non saranno a disposizione.

Ci sarà, invece, Fabian Ruiz. Lo spagnolo è stato vittima di una febbre nei giorni scorsi, ma riuscirà ad essere arruolabile per la sfida contro i nerazzurri. Tiene banco, però, la trattativa fra il centrocampista classe '96 ed il club partenopeo per il rinnovo del contratto: secondo quanto rivelato da 'Repubblica', Aurelio De Laurentiis sarebbe infastidito dai continui rifiuti di Fabian Ruiz.

Il patron azzurro, cosciente delle sirene spagnole sul proprio gioiellino, vorrebbe inserire una clausola ampiamente superiore ai 100 milioni. Su Fabian Ruiz è molto forte l'interesse del Real Madrid, rimasto folgorato dal centrocampista del Napoli duranti l'Europeo Under 21. Le prestazioni del talento iberico in maglia azzurra non stanno soddisfacendo le aspettative, ma quello che sta facendo infuriare maggiormente De Laurentiis sono i rifiuti di Fabian Ruiz.