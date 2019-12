Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz tra i grandi obiettivi del Real Madrid

Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz in vista della prossima stagione: il club iberico può contare sulla preferenza del giocatore del Napoli.

Il ha individuato in Fabian Ruiz uno dei suoi principali obiettivi in vista della prossima estate.

Secondo quanto riportato da AS, il club blanco sa bene che sul gioiello del ci sono anche altre big d’Europa come , e , ma punta sul fatto che il giocatore ha già deciso che è proprio il Real la sua opzione preferita e la cosa ha portato ad un ulteriore intensificarsi dei contatti con il suo entourage negli ultimi tempi.

📰 Aquí tenéis nuestra portada de mañana, viernes 27 de diciembre

🗞 ACELERÓN POR FABIÁN pic.twitter.com/pKJsXbCAR2 — Diario AS (@diarioas) December 26, 2019

Il Real Madrid segue Fabian Ruiz da diverso tempo, ma lo scorso giugno ha deciso di non tentare di affondare il colpo. La scelta è stata dettata dalla mancata volontà di Aurelio De Laurentiis di mettere il giocatore sul mercato, ma anche dal desiderio dello stesso centrocampista di prolungare la sua esperienza al Napoli al fine di avere garantito quello spazio che l’avrebbe avvicinato ad una convocazione per . Le cose però oggi sono cambiate.

Il Napoli vorrebbe rinnovare il contratto di Fabian Ruiz (attualmente in scadenza nel 2023) inserendo una clausola di rescissione. Il Real Madrid non è disposto a sborsare cifre fuori mercato, ma lo stesso giocatore sarebbe pronto a firmare nel caso in cui dovesse essere concordata una clausola ritenuta ‘giusta’ per i Blancos. La volontà del club di Madrid è quella di non andare oltre i 100 milioni di euro e da questo punto di vista un nuovo accordo tra Fabian ed il Napoli potrebbe rappresentare un importantissimo punto di svolta, visto che De Laurentiis ha fatto una valutazione del cartellino del suo gioiello molto più elevata (circa 180 milioni).

Il club partenopeo potrebbe essere costretto ad abbassare le sue richieste nel caso in cui non dovesse qualificarsi per la prossima , ma comunque aspetterà Euro 2020 per intavolare ogni discorso perché sa che, in caso di buone prestazioni con la , il valore di Fabian potrebbe aumentare ulteriormente.