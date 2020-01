Napoli-Inter, i convocati azzurri: out Ghoulam, Koulibaly e Mertens, ok Fabian Ruiz

Fra i convocati del Napoli spicca il nome di Tonelli, che ritorna in panchina dopo oltre 2 mesi: fuori Koulibaly, Ghoulam, Mertens e Maksimovic.

Il si appresta ad ospitare l' al 'San Paolo', Gattuso non potrà contare su Koulibaly, Mertens, Maksimovic e Ghoulam: si rivede Tonelli fra i convocati dopo oltre due mesi di assenza.

Come annunciato da Gattuso in conferenza stampa, Koulibaly non riuscirà a guidare la difesa partenopea contro i nerazzurri. Il senegalese non verrà rischiato e seguirà la partita contro la prima della classe dalla tribuna. Anche Mertens, ancora alle prese con un problema all'adduttore, non sarà della partita.

L'emergenza in difesa degli azzurri si aggrava con l'assenza di Maksimovic, a cui si vanno a sommare quelle di Koulibaly e Ghoulam: Gattuso convoca, quindi, Lorenzo Tonelli. Il difensore toscano ritroverà la panchina e cercherà di sopperire alle assenze nel reparto difensivo degli azzurri.

I convocati del Napoli per la sfida con l'Inter.