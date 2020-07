Il Napoli accetta contropartite per Milik: piacciono Bernardeschi e Lucas Moura

Il Napoli è pronto ad aprire i discorsi per la cessione di Milik. Intanto spinge per Osimehn e punta Gabriel dos Santos Magalhães del Lille.

Quello che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, potrebbe essere un profondamente rinnovato. Se infatti Dries Mertens ha deciso di prolungare il suo rapporto con il club partenopeo, altri giocatori sembrano invece essere arrivati al termine del loro ciclo in azzurro.

Tra essi ce ne sono due su tutti: Arkadiusz Milik e José Maria Callejon. Entrambi non rinnoveranno i rispettivi contratti (per lo spagnolo si profila quindi un addio a parametro zero) e questo vuol dire che il volto dell’attacco di Gattuso dovrà per forza di cose cambiare.

L’attaccante polacco ha diversi estimatori, ma anche una valutazione estremamente elevata e per questo motivo, come riportato da Sky, visto che difficilmente ci sarebbero club pronti a sborsare la cifra richiesta, il Napoli ha individuato possibili obiettivi da chiedere in cambio alle società pronte ad approfondire il discorso. Tra i profili che piacciono ci sono quelli di Bernardeschi della e di Lucas Moura del .

Altre squadre

Si tratta di due esterni offensivi, due elementi che andrebbero a prendere il posto che Callejon lascerà libero nel reparto avanzato partenopeo. Gattuso è più orientato ad accogliere un giocatore di questo tipo, visto che con Mertens, Petagna e l’eventuale arrivo di Victor Osimhen, sarebbe più che coperto a livello di prime punte.

Proprio la trattativa per il giovane attaccante nigeriano sembra ormai entrata nel vivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore sarebbe già più che attratto dall’idea di giocare nel Napoli (ha già visitato la città con i suoi agenti), il problema sarà semmai trovare un’intesa con un che non è disposto a fare sconti.

L'articolo prosegue qui sotto

Con il club transalpino si potrebbe però aprire un discorso dai contorni più ampi, il tutto per un’operazione dalle cifre importantissime. Con ogni probabilità infatti, anche Kalidou Koulibaly lascerà Napoli ed il suo possibile sostituto è stato individuato proprio nel Lille.

Si tratta di Gabriel dos Santos Magalhães, forte centrale che deve ancora compiere 23 anni. L’idea sarebbe quella di mettere sul tavolo cinquanta milioni di euro più il cartellino di Ounas (che è valutato circa 30 milioni), per prendere in coppia sia la punta che il difensore.

I prossimi giorni diranno di più, intanto il club partenopeo si muove su più fronti. Nelle scorse ore hanno preso vigore le voci di un interessamento più che concreto anche per Cengiz Under, questo a dimostrare quanto si stia lavorando sull’attacco.