Osimhen verso il Napoli: atteso in città con gli agenti

Il Napoli vicinissimo all'attaccante del Lille Osimhen: nelle prossime ore vertice decisivo con gli agenti in città.

Il risponde presente sul mercato e si muove sul fronte offensivo: la squadra partenopea ha accelerato le operazioni per Victor Osimhen, che ha già deciso di lasciare il dopo una stagione di protagonista.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il giocatore è in partenza dalla per sbarcare a Napoli insieme ai suoi agenti, che resteranno qualche giorno in città. Il vertice delle prossime ore sarà decisivo tra le parti.

Il club partenopeo accelera le operazioni per bruciare la concorrenza sul giovane nigeriano, che nell'attuale stagione ha messo a segno ben 18 reti in 38 partite. Anche l'allenatore del Lille Galtier ha confermato l'addio del centravanti: ulteriore indizio sulla trattativa con gli azzurri, che potrebbe trovare la fumata bianca a breve.

Giocatore dotato di una grande progressione, letale negli spazi aperti in profondità: da quando è stato spostato dalla corsia esterna al centro del reparto offensivo ha svoltato il proprio rendimento. Il Napoli di Gattuso lavora per puntellare un reparto offensivo che potrebbe essere ridisegnato dopo il possibile addio di Milik.