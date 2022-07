Il Napoli vuole ripartire dai suoi big, Spalletti: “Vorremmo tenerli tutti, ma vedremo”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, parla dal ritiro di Dimaro: “Veniamo fa un grande campionato, la Champions mi fa alzare col sorriso”.

Appena il tempo di mettersi alle spalle la stagione che si è appena conclusa e già c’è da preparare quella 2022-2023.

Il Napoli, come ormai da tradizione, si è trasferito a Dimaro, dove svolgerà la prima parte del ritiro. Per Luciano Spalletti sarà anche l’occasione giusta per vedere da vicino i nuovi arrivati in casa azzurra.

Il tecnico toscano, in una conferenza stampa che si è tenuta nella sede del ritiro dei partenopei, ha parlato proprio dei primi volti nuovi avuti a disposizione.

“Kvaratkhelia e Olivera sono stimolantissimi e non vedono l’ora di mettere in mostra le loro qualità. Olivera lo abbiamo frenato dopo l’infortunio che ha avuto, Kvaratkhelia è ciò che pensiamo e, anche se ha bisogno ancora di un po’ di allenamento, conosciamo il suo valore”.

Ovviamente a tenere banco è anche il discorso mercato.

“So che si andrà a parare su Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz, perché sono i giocatori dei quali si parla di più. Il Napoli sta facendo delle proposte contrattuali importanti, quindi la nostra volontà è quella che restino tutti, poi però ci sarà da vedere. Non riesco ad essere spietato quando si parla delle società, si tratta sempre di bilanciare dimensioni e cifre offerte”.

Il Napoli sarà una delle squadre più ambiziose del campionato.

“La Champions ci darà l’occasione per misurarci con noi sterri e con i più forti. Il pensiero di giocarla mi fa alzare al mattino con il sorriso. Riguardo alla scorsa stagione ci si è dimenticati da dove si è partiti. Noi siamo entrati in zona Champions fin dalle prime partite, abbiamo subito delle sconfitte evitabili, ma anche vinto gare molto importanti. Quando sono arrivato si parlava solo del Verona, ora che siamo in Champions si parla di Scudetto mancato. Bisogna essere obiettivi, abbiamo fatto un ottimo campionato”.

Spalletti si è soffermato su Osimhen ed Ospina.

“Da Osimhen mi aspetto la disponibilità ad allenarsi con continuità. Ha qualità immense e spero di vederlo migliorato ancora rispetto all’anno scorso. Ospina ha fatto una sua scelta e lo ringrazio per quello che ci ha dato”.

In queste settimane si sta parlando tanto del futuro di Koulibaly e Politano.

“A Koulibaly abbiamo preparato una fascia da capitano extra large. Politano si è creato una situazione, vediamo quindi cosa ci dice”.

L’obiettivo del Napoli può essere lo Scudetto.

“Se ci saranno saranno giocatori di un certo livello, perché poi ora ne stiamo chiacchierando tre o quattro. Diventa importante avere giocatori con uno storico e con un blasone, anche per confrontarsi con i top club a livello europeo. Gli eventuali sostituti in caso di cessioni importanti? Bisogna sempre farsi trovare pronti in base a quello che succede”.