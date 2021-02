Napoli-Atalanta, botta alla testa per Demme: è uscito ma sta bene

Diego Demme ha preso una pallonata in testa, si è accasciato al suolo ed è uscito dal campo. Ma sta bene, si è ripreso sùbito dopo.

Grande apprensione allo stadio Diego Armando Maradona durante Napoli-Atalanta di Coppa Italia, anche se solo per un paio di secondi, quando Diego Demme si è buttato a terra con le mani sul volto.

Poco prima aveva preso una forte pallonata in testa, aveva provato a giocare ma si è dovuto arrendere. Subito soccorso dai medici, tanto ghiaccio e fuori in barella.

Rapidi accertamenti in ambulanza e serenità pienamente ristabilita, non è dovuto andare nemmeno in ospedale il centrocampista del Napoli, che probabilmente però si sottoporrà ad ulteriori accertamenti tra stasera e domani.

Sarà pienamente recuperato, al netto di brutte sorprese, per la gara di campionato contro il Genoa di sabato prossimo.