Il Nantes in finale di Coppa di Francia: insegue un trofeo da 21 anni

E’ una delle squadre più titolate del calcio francese, ma il suo ultimo trionfo risale a ben ventuno anni fa.

Il Nantes, nel corso della sua storia, ha vinto ben otto campionati francesi, tre Coppe di Francia, una Coppa di Lega e tre Supercoppe di Francia, l’ultima delle quali nel luglio del 2001, anno nel quale si laureò tra l’altro campione della Ligue 1.

Da allora non ha più collezionato successi ed anzi in questo arco di tempo per due volte è retrocesso in Ligue 2 (la prima interrompendo tra l'altro il primato di permanenza in massima serie durato 44 stagioni).

I Canarini, che nella scorsa annata hanno evitato un’altra retrocessione solo ai playout, quest’anno sono ripartiti alla grande, tanto che in campionato sono attualmente settimi a -4 dalle posizioni che valgono una qualificazione europea e soprattutto sono riusciti a spingersi fino alla finale di Coppa di Francia.

La squadra allenata da Antoine Kombouare mercoledì sera, battendo il Monaco ai calci di rigore, si è guadagnato la possibilità di contendere il prossimo 8 maggio, allo Stade de France, il trofeo al Nizza.

Dopo il 2-2 dell’andata, con lo stesso risultato si sono chiusi anche i 120’ della sfida di ritorno e decisiva è stata quindi la maggior precisione dal dischetto, con i giocatori del Nantes che sono andati tutti a segno, mentre il Monaco ha pagato gli errori di Ben Yedder e Tchouameni.

Una vittoria, quella degli uomini di Kombouare, festeggiata dai propri tifosi con un’invasione di campo che ha visto moltissimi dei 34mila presenti sugli spalti dello Stade de la Beaujoire riversarsi sul terreno di gioco.

A maggio il Nantes avrà quindi la possibilità di tornare di mettere in bacheca un titolo dopo 21 anni di attesa e di sollevare al cielo quel trofeo che insegue dal 2000.