Nainggolan vicino al ritorno in Italia: è ad un passo dalla SPAL di De Rossi

Il belga sta per rientrare in Italia dopo la parentesi con l'Anversa: trattativa ai dettagli con la SPAL allenata dall'amico De Rossi.

La giornata di giovedì sarà decisiva per mettere definitivamente a punto il ritorno in Italia di Radja Nainggolan, fuori rosa all'Anversa che gli ha permesso di trovarsi un nuovo ingaggio a cinque mesi dalla scadenza del contratto.

Come riportato da 'Sky Sport', il 'Ninja' giocherà in Serie B con la maglia della SPAL guidata da Daniele De Rossi, suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma a cui aveva lanciato un 'messaggio' attraverso un'intervista concessa a 'Radio Kiss Kiss'.

"Oggi (ieri, n.d.r.) l’ho sentito, abbiamo un’amicizia importante che va oltre il calcio. Se ha bisogno di me gli posso dare una mano. La SPAL non è l’unica squadra che mi vuole, ma cerco un progetto interessante. Daniele è al suo primo anno da allenatore e sono pronto ad aiutarlo".

Operazione praticamente chiusa: contratto fino al 30 giugno con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. Impresa non semplice per i ferraresi, attualmente a +1 sulla zona playout e a -5 dall'ottavo posto, l'ultimo utile per accedere ai playoff.

Ciò che conta, però, è che De Rossi potrà contare su un rinforzo lussuoso per la Serie B, al netto delle intemperanze che hanno contraddistinto la carriera di Nainggolan, precludendogli lidi più prestigiosi e consoni al suo status di 'tuttocampista' di pregevole fattura.