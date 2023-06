Il difensore pronto a lasciare Madrid dopo 22 anni con la stessa maglia: su di lui, come riporta Cadena Ser, ci sarebbe anche l'Inter.

Molti giocatori stanno per lasciare il Real Madrid: da Benzema ad Hazard, da Mariano ad Asensio. Tra questi però, potrebbe esserci anche Nacho Fernandez, che è in scadenza di contratto e non sembra intenzionato a rinnovare.

Come sembra dunque, Nacho potrebbe lasciare il Real dopo ben 22 anni.

Il classe 1990 ha infatti giocato a calcio solo con i Blancos, essendo entrato nelle giovanili all'età di 11 anni. Da lì una lunga carriera costellata di successi e di trofei.

Ora, come riporta Cadena Ser, potrebbe esserci l'Italia nel suo destino, oltre che un contratto per i prossimi tre anni.

Il 33enne potrebbe essere uno degli obiettivi dell'Inter, che secondo l'emittente spagnola avrebbe accelerato le operazioni.

Marotta deve sostituire Skriniar, che a fine mese si trasferirà al PSG e per questo sta vagliando soluzioni low cost ma affidabili. In questo senso Nacho potrebbe essere un profilo ideale.

Certo, non ha praticamente mai giocato in una difesa a 3, ma sa ricoprire diversi ruoli: dal centrale puro al terzino, fino addirittura al mediano, in situazione di necessità.

Vedremo Nacho in in nerazzurro l'anno prossimo? Ancora non lo sappiamo, ma di sicuro ad Appiano Gentile stanno facendo più di un pensierino sul profilo del giocatore del Real.