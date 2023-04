Mvogo lascia il pallone a terra: Mbappé segna a porta vuota

Il portiere del Lorient era convinto di aver sentito un fischio dell'arbitro, mai arrivato: goal a porta vuota, ma PSG sconfitto.

A sorpresa, il PSG cade in casa contro il Lorient. Una netta sconfitta interna per 3-1 che regala ancora qualche chance di titolo al Marsiglia, attualmente a otto punti di distanza e il posticipo da disputare. Una gara particolare, con alcuni momenti chiave.

Il primo è stato sicuramente il doppio giallo subito da Hakimi, che ha lasciato il PSG in dieci uomini già al minuto venti. Due interventi puniti dal direttore di gara, due ammonizioni e padroni di casa in inferiorità numerica per quasi tutta la gara.

Il Lorient a quel punto era già in vantaggio, visto il goal minuto 15 di Le Fee. Yongwa e Dieng hanno segnato le altre reti degli ospiti, dopo il quanto mai strano pareggio dell'uomo di punta parigino, Mbappé.

Al minuto 29, il portiere del Lorient, Mvogo, ha lasciato a terra il pallone convinto di aver sentito un fischio dell'arbitro, di fatto mai arrivato.

Mbappé si è accorto dell'evento girandosi, balzando sulla sfera e segnando per il PSG, mentre l'estremo difensore avversario e i compagni, stupiti, guardavano l'ex Monaco tirare a porta vuota e dunque esultare.

Goal convalidato dal direttore di gara Brisard, che ha spiegato a Mvogo di non aver mai fischiato: il pallone lasciato a terra dal portiere è tornato così in gioco, permettendo a Mbappé di segnare il momentaneo pari. Alla fine non abbastanza per trovare punti utili all'ennesimo titolo del PSG.