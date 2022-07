Muller saluta Lewandowski: nel suo post i due come Jordan e Pippen

Muller ha scelto un modo particolare per salutare Lewandowski. Tra le foto postate anche un fotomontaggio che ricorda lo storico duo dei Bulls.

Il trasferimento di Robert Lewandowski al Barcellona rappresenta uno dei colpi più importanti non solo di questa sessione di calciomercato estiva, ma degli ultimi anni.

Il club blaugrana infatti, assicurandosi la sua firma, ha preso uno dei bomber più letali della sua generazione, un campione capace di segnare, negli ultimi otto anni, qualcosa come 344 goal in 375 partite giocate con la maglia del Bayern Monaco.

Proprio un suo ormai ex compagno di squadra in Baviera, Thomas Muller, ha scelto un modo particolare per salutarlo. Sul suo profilo Instagram ha infatti postato una serie di sue foto insieme proprio a Lewandowski e tra esse c’è anche un fotomontaggio nel quale vengono ritratti come Scottie Pippen e Michael Jordan, ovvero una delle coppie più forti e affiatate (almeno sul campo) dell’intera storia dell’NBA.

Il tutto è stato ovviamente accompagnato da un messaggio.

L'articolo prosegue qui sotto

“Ti auguro tutto il meglio per il futuro! Sono stati otto anni speciali, tanti goal, tanti trofei, alti e bassi ma sempre rispetto ed uno spirito vincente!”.

Muller e Lewandowski, negli anni vissuti insieme al Bayern, hanno vinto otto campionati, tre Coppe di Germania, cinque Supercoppe di Germania, una Champions League, una Supercoppa Europea ed un Mondiale per Club.