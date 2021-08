Mulattieri bomber del Crotone: già 4 reti, l'Inter lo osserva

Inizio di stagione da sogno per Samuele Mulattieri: già 4 reti in 3 gare col Crotone, l'Inter proprietaria del cartellino si sfrega le mani.

Non accenna ad arrestarsi la crescita esponenziale di un prospetto del nostro calcio: Samuele Mulattieri continua ad impressionare gli addetti ai lavori anche con la maglia del Crotone, il club a cui l'Inter lo ha ceduto in prestito poche settimane fa.

Il computo realizzativo del classe 2000 nelle prime tre uscite con i pitagorici è ottimo: sono già quattro le marcature messe a segno, la prima all'esordio in Coppa Italia contro il Brescia ed utile per allungare il match ai supplementari, prima del successo calabrese ai calci di rigore.

Anche l'impatto col mondo della Serie B è stato devastante: doppietta alla prima giornata nel 2-2 contro il Como e sigillo nella trasferta sul campo del Cittadella, che però non è bastato per evitare la sconfitta col punteggio di 4-2.

Questo inizio di stagione può essere considerato un'estensione naturale della scorsa annata per Mulattieri, protagonista in Olanda con la maglia del Volendam in seconda divisione: 19 le reti totali che hanno trascinato la sua ex squadra fino al playoff promozione perso al cospetto del NAC Breda.

Spettatrice più che interessata dell'evoluzione di Mulattieri è l'Inter, che a luglio ha avuto modo di valutarlo da vicino per un breve periodo durante il ritiro agli ordini di Simone Inzaghi: se pensiamo che anche Satriano è in rampa di lancio, il futuro dell'attacco nerazzurro sembra essere in ottime mani.