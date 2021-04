2021 da sogno per Mulattieri: 11 goal col Volendam, l'Inter lo osserva

17 goal totali, 11 nel 2021 per Samuele Mulattieri con la maglia del Volendam: l'Inter, proprietaria del cartellino, lo segue con attenzione.

Non capita tutti i giorni che un giovane di 20 anni decida di fare le valigie per trasferirsi in Olanda: non in Eredivisie ma in Eerste Divisie, la seconda serie nota per i goal a grappoli facilitati da difese allegre e poco propense al contenimento.

Forse è stato proprio questo dettaglio a convincere Samuele Mulattieri, attaccante del Volendam che, con le sue 17 marcature, sta trascinando in zona playoff: le stesse di Moise Kean, con cui condivide il primato nella classifica dei migliori cannonieri italiani all'estero.

Oltre la metà, è arrivata in questo 2021: ben 11 i sigilli messi a referto da gennaio fino ad oggi, secondo solo a Robert Mühren (17), capocannoniere indiscusso del campionato con la maglia del Cambuur capolista.

11 - Only Robert Mühren (17) scored more goals in the Dutch Eerste Divisie this calendar year than @fcvolendam's Samuele Mulattieri (11). Crescendo. pic.twitter.com/QFqnE3Kp6y — OptaJohan (@OptaJohan) April 9, 2021

Numeri strepitosi per il ragazzo di proprietà dell'Inter, che nel 2018 puntò su di lui per la formazione Primavera: dopo una prima stagione interlocutoria, Mulattieri si è riscattato alla grande in quella successiva, laurendosi capocannoniere con 15 reti del girone dei nerazzurrini.

Ad ottobre scorso la scelta di emigrare in Olanda per farsi le ossa, dicendo no all'ipotesi di rimanere in Italia in qualche club di Serie B, come da lui dichiarato un mese fa ai microfoni di 'Cronache di spogliatoio'.

"C‘erano offerte da squadre di Serie B italiana, ma non mi convincevano molto. Mi sembrava di andare a fare la solita stagione in prestito, senza troppe motivazioni, come capita a tanti giovani oggi. E quindi poi ho scelto il Volendam… Il Volendam ha fatto subito capire di avermi seguito, monitorato, cercato e voluto. È bastato questo per convincermi. Per loro ero Samuele Mulattieri, c’era un perché dietro la scelta e non si sono fatti avanti tanto per assicurarsi un giovane. Non mi hanno detto in che ruolo specifico avrei giocato, ma non era la priorità per me. Hanno insistito molto perché mi trasferissi qui in Olanda".

Ma i pezzi di Inter, al Volendam, sono ben due: l'allenatore è Wim Jonk, ricordato dai tifosi nerazzurri più attempati per il goal segnato al Salisburgo nel ritorno della finale di Coppa UEFA 1993/1994 vinta proprio dai meneghini. A Mulattieri non resta che continuare a stupire per insinuare una pulce nelle orecchie di Marotta e Ausilio, i quali potrebbero riportarlo definitivamente alla base per offrirgli la chance di farsi notare in contesti più prestigiosi.