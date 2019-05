Mughini stronca Sarri alla Juventus: "Il bel gioco è una cretineria, mi ricorda Maifredi"

Il possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della divide i tifosi bianconeri tra favorevoli e contrari. In quest'ultima categoria rientra Giampiero Mughini.

L'opinionista, nonché noto tifoso della Juventus, a 'Tiki Taka' ha bocciato senza appello il nome di Sarri.

“Noi davvero paghiamo il pizzo al per prenderci Sarri? Abbiamo congedato Allegri con quel curriculum di vittorie per prendere un allenatore sì bravo eccetera, che ha lavorato però con materiale… Chi arriva alla non è che arriva e spiega ai giocatori come si gioca, la Juve ha della gente che sa come si gioca e quindi l’allenatore deve avere duttilità ed intelligenza”.