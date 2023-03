Moviola Udinese-Milan: Ibrahimovic segna su rigore al secondo tentativo

E’ successo di tutto nei minuti finali del primo tempo di Udinese-Milan: rigore assegnato col VAR, goal di Ibrahimovic e Sottil espulso.

E’ stato un finale di primo tempo molto concitato, quello di Udinese-Milan. In pieno recupero infatti, i rossoneri hanno trovato il pareggio grazie ad un calcio di rigore assegnato con l’ausilio del VAR e dopo che Zlatan Ibrahimovic si era fatto neutralizzare un primo tentativo da Silvestri.

Il penalty è stato assegnato al 45’ quando Doveri, dopo aver rivisto l’azione al monitor, ha valutato troppo largo il braccio di Bijol che, nel tentativo di contrastare un paio di minuti prima Rafael Leao in area, aveva deviato il pallone con la mano destra.

Sul dischetto è dunque andato Zlatan Ibrahimovic che, alla ricerca della sua prima rete stagionale, si è visto respingere la conclusione da Silvestri con un grande intervento (tuffo alla sua sinistra). Ma non tutto.

Doveri ha deciso che il rigore andava ribattuto, poiché un giocatore bianconero era entrato in area prima del tiro. Una decisione che ha scatenato le proteste dei giocatori in campo, oltre che la furia di Sottil che è stato espulso in panchina e che nel dirigersi verso gli spogliatoi ha urlato “E’ una barzelletta!”.

Sul dischetto si è dunque ripresentato Ibrahimovic che ha cambiato angolo e trafitto Silvestri con una conclusione potente per l’1-1, regalandosi uno storico record: a 41 anni e 166 giorni è diventato il giocatore più anziano a marcare un goal in Serie A.

Poi istanti dopo, prima della fine della frazione, l’Udinese si è poi riportata avanti grazie ad un goal di Beto.

Nel secondo tempo proteste rossonere sul terzo goal dei friulani ma Ehizibue è tenuto in gioco da Kalulu, rimasto a terra nell'area di rigore del Milan.