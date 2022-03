Moviola Torino-Inter: contatto Ranocchia-Belotti, Guida non concede il rigore

L'Inter deve rispondere a Milan e Napoli, uscite vincitrici dalle sfide rispettivamente contro Empoli e Verona, e cerca i tre punti allo Stadio 'Olimpico Grande Torino' contro i granata di Ivan Juric.

Nel corso del primo tempo, sul risultato di 1-0 in favore del Torino grazie alla rete di Bremer, un episodio accaduto nell'area di rigore dei nerazzurri fa discutere dopo la decisione dell'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata di non concedere un calcio di rigore in favore del Toro.

Al 36', Andrea Belotti entra nell'area di rigore dell'Inter e sfida Andrea Ranocchia. Il capitano del Torino prova a coordinarsi per battere a rete con il sinistro ma l'intervento del difensore avversario lo ostacolo e non gli permette di calciare verso la porta di Handanovic.

Per Guida il tackle di Ranocchia è regolare. L'arbitro partenopeo attende che la palla esca dal rettangolo verde di gioco per confrontarsi con il VAR, che conferma la decisione del direttore di gara.

Dalle immagini, il contatto tra Ranocchia e Belotti pare netto: il difensore dell'Inter interviene sul piede d'appoggio dell'attaccante della Nazionale, senza colpire il pallone, impedendogli di concludere con il sinistro verso la porta nerazzurra.