Moviola Roma-Milan: goal annullati a Tomori, Ibrahimovic e Mkhitaryan

LA MOVIOLA DI ROMA-MILAN

4' - Traversone di Tonali sul secondo palo verso Kjaer che fa la sponda: Pau Lopez smanaccia sui piedi di Ibrahimovic che calcia a botta sicura, trovando la respinta di Mancini sulla linea. La sfera, in un vero e proprio flipper, termina a Tomori che insacca da pochi centimetri: il goal viene annullato per la precedente posizione di fuorigioco di Kjaer.

9' - Occasionissima per Rebic che, anziché provare la conclusione personale da ottima posizione, preferisce servire Ibrahimovic che segna a porta vuota: si alza la bandierina dell'assistente per l'offside dello svedese, oltre la linea del pallone.

28' - Su azione d'angolo, lo stacco di Mancini si trasforma in assist per Mkhitaryan che non ha problemi a segnare a pochi passi del palo: Guida però annulla per un intervento irregolare del difensore giallorosso ai danni di Hernandez.

31' - Proteste della Roma: Veretout si invola ma viene recuperato dal velocissimo Tomori che, con le cattive, gli sradica il pallone al limite dell'area di rigore.

41' - Pestone ingenuo di Fazio che colpisce inavvertitamente il piede sinistro di Calabria - che si lascia cadere - sulla linea che delimita l'area di rigore: 'on field review' per l'arbitro che assegna il calcio di rigore, poi trasformato da Kessié.