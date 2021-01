Moviola Roma-Inter: Veretout su Barella, proteste nerazzurre

Proteste dell'Inter in occasione del goal di Lorenzo Pellegrini, arbitro e VAR giudicano regolare l'intervento di Veretout su Barella.

Partita frizzante all'Olimpico dove l' ha protestato a lungo con l'arbitro Di Bello in occasione del goal della firmato da Lorenzo Pellegrini.

L'episodio più discusso, come detto, riguarda l'azione da cui parte il vantaggio giallorosso: Veretout ruba palla a centrocampo su Barella tra le proteste nerazzurre.

Di Bello però lascia correre e i replay sembrano confermare la bontà della scelta arbitrale. Scelta peraltro confermata dal VAR, che comunque non interviene mai su un contatto visto e giudicato dall'arbitro.

Proteste giustificate invece quelle di Romelu Lukaku che viene ammonito per una scivolata da dietro su Smalling. Il fallo può starci, ma l'attaccante dell'Inter va dritto sul pallone. Giallo esagerato.

L'ultimo episodio del primo tempo è il pareggio annullato a Lautaro Martinez. Bravo il guardalinee a lasciare finire l'azione ed alzare prontamente la bandierina. Il fuorigioco sulla spizzata di Lukaku è netto.

In avvio di ripresa invece su un errore del guardalinee, che assegna un corner all'Inter, arriva il pareggio nerazzurro. L'ultimo tocco però era di Hakimi, non di Spinazzola. Anche in questo caso il VAR non può intervenire.