Moviola Roma-Feyenoord: regolare il goal di Zaniolo

A Tirana, Roma e Feyenoord in campo per la finale di Conference League. La gara più importante da anni per entrambe, pronte a conquistare la prima edizione del nuovo trofeo UEFA. Attenzione massima per le giocate delle due squadre, così come sull'operato del direttore di gara Kovacs. Per il quale, tra l'altro, è anche spuntato uno striscione.

Avvio di gara senza squilli e primo episodio da moviola in occasione del goal di Zaniolo: il giocatore della Roma è in posizione regolare al momento dello scatto e dello stop per l'1-0. Check di Kovacs e rete convalidata qualche istante dopo.

Scintille tra Dessers e Smalling, ma Kovacs ha lasciato correre senza estrarre cartellini. Due gialli nella prima parte di gara: ammonizione per Trauner dopo un fallo su Abraham a centrocampo, per Pellegrini in seguito a delle proteste al 37'.

