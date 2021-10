Contatto dubbio in occasione del goal del Porto: Taremi interviene su Bennacer, che prova a colpire la palla, lasciando il pallone a Diaz per il goal.

65' - Contatto dubbio in occasione del goal del Porto: sulla palla a campanile al limite dell'area del Milan, Bennacer prova ad intervenire ma viene ostacolato da Taremi, che gli impedisce di colpire il pallone con un contatto falloso. Il centrocampista algerino dei rossoneri cade e non riesce a entrare in possesso del pallone, che resta al limite dell'area ed entra in possesso di Luis Diaz, che con una conclusione di prima intenzione batte Tatarusanu.

87' - Zlatan Ibrahimovic rischia il rosso: lo svedese, entrato nella ripresa, cerca il pallone ma entra in gamba tesa sul volto di Mbemba, che resta a terra. Necessario l'intervento dello staff medico per suturare il taglio. L'arbitro Brych ammonisce Ibrahimovic, tra le proteste dei giocatori del Porto, che chiedevano l'espulsione.