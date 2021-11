Moviola Milan-Inter: Kessié atterra Calhanoglu, giusto il giallo per Ballo-Touré

E' tempo di "Derby di Milano" a San Siro: Milan-Inter non è mai una partita qualunque. Ci si gioca molto più del semplice calcio: e, inevitabilmente, è uno di quei match più predisposti alle analisi in termini di moviola.

All'11' Kessié rischia sulla pressione dell'ex Calhanoglu in area di rigore: il centrocampista nerazzurro anticipa l'ivoriano con il piede, prendendo posizione, con il rossonero che gli frana addosso.

L'arbitro indica il dischetto: quindi, dopo il check del VAR, convalida la decisione e il calcio di rigore. Le immagini aiutano: il contatto c'è e sembra tagliargli la strada, incrociando la traiettoria.

Al 26' altro rigore per l'Inter: apertura a destra per Darmian che prende il tempo a Ballo-Touré che lo stende in area con un intervento a dir poco scomposto. Non ci sono dubbi su questo episodio: rigore netto.

Inzaghi dalla panchina non è contento per la successiva decisione di Doveri: il direttore di gara estrae un cartellino giallo, mentre l'allenatore nerazzurro avrebbe voluto il cartellino rosso.

Si tratta comunque di una decisione in linea con il regolamento. Per quanto scomposto, l'intervento di Ballo-Touré mira a prendere la palla: questo, stando alle regole, depenalizza la gravità dell'episodio pur essendo un'occasione da rete. Giusto il giallo.