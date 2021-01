Moviola Lazio-Roma: proteste per la posizione di Caicedo sul goal di Luis Alberto

La Roma protesta per un fuorigioco di Caicedo sul tiro di Luis Alberto, ma Orsato ed il VAR convalidano il raddoppio della Lazio.

Clima infuocato all'Olimpico per il derby della Capitale. A protestare in modo veemente con l'arbitro Orsato è la , che contesta il goal del raddoppio biancoceleste firmato da Luis Alberto.

L'azione parte da un'accelerazione di Lazzari che scivola a terra e sembra sfiorare il pallone col braccio, poi sul tiro dello spagnolo Caicedo è in posizione molto dubbia. Orsato però lascia correre ed il VAR conferma la scelta dell'arbitro di campo.

L'eventuale fuorigioco di Caicedo è stato evidentemente ritenuto non attivo, mentre anche dai replay non è chiaro se Lazzari abbia effettivamente toccato il pallone con le mani. Niente chiaro ed evidente errore, dunque.

Per il resto Orsato ha controllato abbastanza agevolmente il derby di Roma, distribuendo parecchi cartellini gialli: 5 per la e 4 per la Roma.