Moviola Lazio-Milan: braccio di Luis Alberto in area, Guida lascia correre

Lazio-Milan, match fondamentale per corsa Scudetto ed Europa League. Un match a cui guardano diverse squadre di Serie A, delicatissimo per il finale di stagione. Non sono mancate le polemiche nella sfida dell'Olimpico per alcuni episodi da moviola.

Su tutti il tocco di mano in area della Lazio al 39' del primo tempo: Luis Alberto colpisce con il braccio su un contrasto con Brahim Diaz, ma il direttore di gara Guida ha lasciato correre tra le proteste furiose di Pioli e di tutti i giocatori rossoneri.

A inizio gara ammonizione per Strakosha in seguito ad un fallo di mano fuori area: il rinvio colpisce Messias e dunque le braccia del portiere albanese, ma non arriva il rosso. Il direttore di gara non ha valutato l'intervento come una chiara occasione da rete.



