Moviola Juventus-Fiorentina: annullato un goal a Rabiot per fuorigioco

Una partita intensa come Juventus-Fiorentina, non poteva non riservare anche qualche episodio da moviola.

Da questo punto di vista, particolarmente movimentata è stata la fase finale del secondo tempo, con i bianconeri che, prima si sono visti annullare un goal e poi hanno reclamato un calcio di rigore.

Nel primo caso a trovare la via della rete è stato Adrien Rabiot che, pescato in area da Bernardeschi, ha stonato il pallone e resistito alla carica di Callejon e poi, da distanza ravvicinata non ha lasciato scampo a Dragowski.

Doveri in un primo momento ha convalidato il goal ma successivamente, con l’ausilio del VAR, ha annullato per una posizione di fuorigioco millimetrica dello stesso centrocampista transalpino.

Quattro minuti più tardi, incrocio pericoloso in area tra Biraghi e De Ligt. Il difensore bianconero ha chiesto il rigore, ma l’arbitro ha lasciato correre. La sua decisione è stata poi confermata dagli uomini al VAR.