Moviola Juventus-Benfica: fallo di Miretti, rigore per gli ospiti

Il Benfica ha trovato la rete del pari grazie al rigore assegnato per fallo di Miretti su Ramos.

Dopo il pareggio contro la Salernitana e il caos generatosi, la Juventus torna in campo per sfidare il Benfica nella fondamentale gara di Champions del secondo turno. Anche nel match europeo dello Stadium episodi importanti dal punto di vista arbitrale.

Il rigore contro la Juventus nel primo tempo, però, è apparso netto: Miretti, rialzandosi dopo uno scontro di gioco, ha colpito con il destro il piede di Ramos. Intervento ingenuo da parte del giovane centrocampista dei bianconeri e penalty assegnato, con cui il Benfica ha trovato l'1-1.

In precedenza l'arbitro Zwayer non si era accorto di un fallo mano di Ramos in area Juventus, fischiandolo solamente dopo un paio di secondi. Per il resto gara senza troppi problemi per il fischietto tedesco.