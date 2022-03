Moviola Italia-Macedonia del Nord: tiro di Immobile, proteste azzurre per un mani

LA MOVIOLA DI ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

Nel primo tempo, l'Italia protesta al 37' quando Immobile - sugli sviluppi di un batti e ribatti in area - calcia verso la porta e vede la palla incocciare contro il centrocampista macedone Ademi. Gli azzurri lamentano un presunto fallo di mano dell'avversario, ma l'arbitro Turpin lascia proseguire: rivedendo l'intervento al rallenty, in effetti non è stata rilevata alcuna irregolarità.

Seguono aggiornamenti.