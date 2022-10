Moviola Inter-Barcellona: fuorigioco di Lautaro, niente rigore

Proteste dei nerazzurri al 21' per un tocco di mano in area di Eric Garcia: niente rigore dopo l'On-field Review per l'offside di Lautaro.

Subito emozioni a San Siro tra Inter e Barcellona. Niente goal, ma occasioni su entrambi i fronti, con le due squadre che fin dalle prime battute non rinunciano a giocare, provando a creare azioni pericolose correndo il rischio di concedere qualche spazio agli avversari. Allo scoccare del minuto 21, l'Inter protesta e reclama un calcio di rigore per un tocco di mano di Eric Garcia. Il difensore del Barcellona ferma Correa, spostando la sfera e togliendola dalla disponibilità del 'Tucu' a pochi passi dalla linea di porta. L'arbitro Vincic lascia correre, prima di un check col VAR, che lo richiama all'On-field Review. Il direttore di gara rivede l'azione al monitor e fischia calcio di punizione in favore del Barcellona per il fuorigioco di Lautaro Martinez sulla verticalizzazione di De Vrij. Poco più tardi, ed esattamente al 29', il direttore di gara annulla un goal a Correa, che salta Ter Stegen e mette la palla in fondo alla rete: il 'Tucu' è partito con qualche istante d'anticipo ed era in posizione irregolare al momento del passaggio.