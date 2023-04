Moviola Benfica-Inter: mani di Joao Mario, Oliver concede il rigore

Proteste da parte del Benfica per contatti dubbi con i giocatori dell'Inter: il direttore di gara lascia correre. Rigore per il mani di Joao Mario.

Andata dei quarti di Champions League tra Benfica e Inter. Un match delicatissimo dal punto di vista arbitrale, affidato al direttore di gara Michael Oliver, la sfida vede i tifosi lusitani e nerazzurri con attenzione massima sugli episodi da moviola, vista l'importanza del match, che insieme al ritorno può valere le semifinali.

Proteste del Benfica per un contatto tra Bastoni e Goncalo Ramos in area nerazzurra al minuto 57. Per Oliver non ci sono gli estremi per il tiro dagli undici metri. Regolare, invece, il colpo di testa di Barella per il goal dell'1-0 interista.

Nel primo tempo il Benfica aveva chiesto un giallo per Darmian, autore di un fallo su Rafa Silva, così come un rigore per fallo di mano dello stesso difensore nerazzurro dopo un rimpallo con Dumfries: gomito attaccato al corpo.

Nel finale di gara l'Inter trova il raddoppio su calcio di rigore, trasformato da Romelu Lukaku. Decisivo l'intervento del VAR: l'arbitro Oliver viene richiamato all'on-field review dopo il tocco di mani di Joao Mario sul cross di Dumfries dalla destra. Il direttore di gara inglese non ha dubbi e concede il penalty ai nerazzurri, poi trasformato dall'attaccante belga.