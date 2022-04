Il Mouscron in crisi finanziaria: possibile la cessione del club per un euro

Per l’ennesima volta nella sua storia recente, il Royal Excel Mouscron si riscopre costretto a far fronte ad una grave crisi societaria. Lo storico club belga, che attualmente milita nella Division 1B, ovvero la seconda divisione, non ha ottenuto il rinnovo della licenza professionistica per la prossima stagione.

Una decisione, quella presa dalla Commissione per le licenze della Federazione calcistica belga, figlia dei problemi economici che stanno attanagliando la società.

Second quanto riportato da ’Sudinfo’, il proprietario del Mouscron, Gerard Lopez (che è proprietario anche del Bordeaux), pur di garantire la sopravvivenza del club sarebbe pronto a cederlo alla cifra simbolica di un solo euro.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Mouscron e la sua proprietà avranno un mese di tempo per trovare nuovi investitori e la cessione per un euro verrebbe garantita solo a chi riuscisse a garantire la continuità d’esercizio della società.

La possibilità di acquisire un club storico per una cifra così modesta rappresenterebbe sulla carta un potenziale affare, ma chi rivelerà il Mouscron dovrà far fronte ai debiti con i quali il club è costretto a fare i conti.