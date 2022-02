Mousa Dembele annuncia il suo ritiro: "Lascio il calcio a fine anno"

Mousa Dembele, uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio belga, ha annunciato che la sua carriera sta per volgere al termine.

Il giocatore che oggi milita in Cina nel Guangzhou R&F lo ha fatto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, con il quale ha commentato alcune voci circolate negli ultimi giorni.

Alcuni media in Belgio avevano parlato di un suo ritorno in patria, di un’offerta di rinnovo già rifiutata e del fatto che si fosse già ritirato. Dembele, pur ammettendo che presto appenderà gli scarpini al chiodo, ha voluto specificare come al momento sia ancora legato contrattualmente al suo club.

“Ciao a tutti, come prima cosa vorrei ringraziarvi per tutti i bei messaggi che ho ricevuto. Voglio chiarire che non ho ancora smesso. Ho ancora un anno di contratto. Posso però già annunciare che chiuderò la mia carriera quando l’anno sarà concluso”.

Classe 1987, Dembele ha vestito in 82 occasioni la maglia del Belgio e tra i 2010 ed il 2019 ha giocato in Premier League prima con il Fulham e poi con il Tottenham. Centrocampista box-to-box, è stato per sette stagioni uno dei giocatori più importanti degli Spurs ed è stato anche un idolo dei tifosi del club londinese.