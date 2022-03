Mourinho soddisfatto a metà: "Nel primo tempo risultato immeritato"

Vittoria in trasferta per la Roma di Mourinho, che ha ottenuto un successo fondamentale in Olanda nell'andata degli ottavi di Conference League. Ad Arnhem, casa del Vitesse, la formazione giallorossa vola via con un 1-0 firmato Sergio Oliveira. Che non ci sarà al ritorno, causa rosso rimediato nella ripresa.

Insieme ad Oliveira out anche Mancini, diffidato dopo il giallo dell'andata. Mourinho può comunque esultare per il successo in trasferta, che rende sulla carta più facile il secondo march degli ottavi contro il Vitesse. Vittoria di misura su un terreno complicato, su cui lo stesso tecnico si era scagliato alla vigilia del match.

Al termine della gara, Mourinho ha parlato così:



"Abbiamo controllato la ripresa, ma nel primo tempo il Vitesse ha avuto un risultato immeritato, visto che non abbiamo fatto niente per segnare. Siamo stati fortunati in qualche situazione, è stato difficile".

Mourinho ha fiducia per il proseguo dell'annata:

“Cerchiamo di costruire dal primo giorno, per la prima volta abbiamo un po’ di stabilità, l’unico calciatore out è Spinazzola. Ora la Roma è più pragmatica e siamo meno naif, nel momento di difficoltà abbiamo reagito bene”.

La Roma ha cambiato volto tra primo e secondo tempo:

"Nella ripresa non ho mai avuto la sensazione di prendere goal, mentre nel primo tempo ero felice di chiudere 0-0, siamo stati fortunati".

Ritorno all'Olimpico previsto il 17 marzo, con il match di campionato l'Udinese prevista domenica. Giorni importanti per l'annata giallorossa, tra difficile rincorsa alla Champions League e tentativo di portare in bacheca la prima edizione della Conference League.