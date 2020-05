Mourinho ricorda il Triplete: "L'Inter una famiglia, fossi tornato a Milano sarei rimasto"

A dieci anni dal trionfo con il Bayern, Mourinho a La Gazzetta dello Sport ricorda: “Se fossi tornato, i tifosi avrebbero cantato “Resta con noi””.

Quella del 22 maggio 2010 è una data impressa nel cuore di ogni interista. Quel giorno infatti, l’ non solo tornò a vincere quella che inseguiva ormai da 45 anni, ma divenne la prima squadra nella storia del calcio italiano a completare il ‘Triplete’.

Tra i grandi protagonisti di quell’impresa non si può non menzionare José Mourinho che, a 10 anni esatti da quella che è stata una delle notti più importanti della sua carriera, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha ricordato quanto straordinario sia stato il suo rapporto con l’intero mondo nerazzurro.

“Il meglio in carriera l’ho dato dove ero a casa, dove sentivo le emozioni del mio gruppo, dove sono stato al duecento per cento con il mio cuore: più una persona che un allenatore. Per questo a Madrid ero più felice di vivere la felicità degli altri - da Moratti all’ultimo dei magazzinieri - della mia stessa felicità: io una Champions l’avevo già vinta. Mi è capitato di pensare prima a me che agli altri: all’Inter, mai. Questo succede in una famiglia: quando diventi padre, capisci che c’è qualcuno più importate di te, e passi al secondo posto”.

Quell’Inter, nell’arco di pochissimi giorni, si trovò a giocare tre partite decisive, tre ‘finali’.

“Quella di Coppa non la volevo giocare: l’inno della prima della partita, arrivai a provocare “Fermate la musica o ce ne andiamo”. A Siena avevo paura: sei giorni dopo c’era la grande finale, temevo non giocassero quella partita come una finale. Zero a zero al 45’, la Roma vinceva 2-0, nello spogliatoio un caldo tremendo, non capivo come aiutare la squadra a svoltare tatticamente. Fu molto dura, e non finiva più. Avevo detto: “Un giorno mi piacerebbe vincere un campionato all’ultima”. Quel giorno mi dissi: “Mai più””.

La stagione dell’Inter non era iniziata benissimo, visto che a fine luglio si consumò l’addio di Ibrahimovic.

“Ma il casino successe prima, a Pasadena, il giorno dell’amichevole contro il . Tormentone da giorni: “Ibra va al , non va al Barcellona”, lui da superprofessionista quale è giocò 45’, ma poi nello spogliatoio disse: “Vado, devo vincere la Champions”. I miei assistenti italiani erano morti - “Senza di lui sarà impossibile vincere” - i compagni non volevano perderlo. Ero preoccupato anche io, ma mi uscì così: “Magari tu vai e la vinciamo noi”. Ero stato un po’ pazzo, ma nello spogliatoio cambiò l’atmosfera. Poi dissi a Branca: “Se lui vuole andare a Barcellona, cerchiamo di prendere Eto’o”. Lui e Milito tatticamente potevano dare una diversità alla squadra”.

Un ruolo fondamentale in quell’Inter lo giocò Wesley Sneijder.

“Diversità tattica. Serviva qualcuno che legasse il centrocampo a due attaccanti dalla mobilità tremenda, lui era perfetto. A un certo punto non ci speravo più, ma la prima opzione era lui e Branca mi disse: “Non mollare, facciamo insieme pressione su Moratti”. Da quel giorno chiamai Moratti tutti i giorni: “Serve Wes, Wes, Wes””.

Dopo il trionfo con il , Mourinho decise di non tornare a Milano con la squadra.

“Perché se fossi tornato, con la squadra intorno e i tifosi che avrebbero cantato “José resta con noi”, forse non sarei più andato via. Io non avevo già firmato con il Real prima della finale: chi ha detto che qualcuno del Real venne nel nostro hotel prima della finale disse una cazzata. Prima della finale successe solo che scoprii lo scatolone con le maglie celebrative e scappai per non vederle. Io volevo andare al Real: mi voleva già l’anno prima, andai a casa di Moratti a dirglielo e lui mi fermò, “Non andare”. Al Real avevo già detto no quando ero al Chelsea, al Real non puoi dire no tre volte. Oggi forse potrei stare 4-5-6 anni nello stesso club, ma allora volevo essere il primo - e sono ancora l’unico, fra gli allenatori - ad aver vinto il titolo nazionale in , Italia e . Allora mi dissi: “Sto qui due giorni, firmo il contratto e vado a Milano quando non posso più tornare indietro””.

Lo Special One ha svelato quando disse a Moratti che avrebbe lasciato l’Inter.

“Avevo deciso dopo la seconda semifinale con il Barcellona, perché sapevo che avrei vinto la Champions. Moratti l’avevo preparato: senza bisogno di parole, la temperatura del nostro abbraccio in campo gli fece capire cosa volevo. Mi disse: “Dopo questo, hai il diritto di andare”. Era il diritto di fare quello che volevo, non di essere felice: e infatti sono stato più felice a Milano che a Madrid”.

L’ultima immagine del Mourinho interista è quella nella quale lo si vede abbracciato ad un Materazzi in lacrime.