Mourinho chiede rinforzi: "Sono un po' frustrato dal mercato"

Il tecnico portoghese chiede uno sforzo ai Friedkin per rinforzare la squadra e portare nella Capitale due centrocampisti e un attaccante.

Quando parla, riesce sempre a smuovere l'attenzione. E anche stavolta José Mourinho ha rilasciato delle dichiarazioni che sono destinate a far discutere.

Come rivela il Corriere dello Sport il tecnico della Roma, a margine dell'evento tenutosi presso i Mercati di Traiano per il Phygital Sustainability Expo al quale partecipava la figlia Matilde, ha parlato della situazione del calciomercato dei giallorossi.

"Sono un po’ frustrato per il mercato, ma tranquillo". Parole che lasciano intendere come lo Special One non sia soddisfatto pienamente dalle operazioni in entrata concluse dal club.

A Trigoria sono arrivati il portiere Mile Svilar, il terzino destro Zeki Celik e il centrocampista Nemanja Matic a fronte dell'uscita di Mkhitaryan in direzione Inter.

Mourinho, oltre ai tre sopracitati, chiede almeno un altro paio di centrocampisti e un rinforzo in attacco e Pinto sta lavorando in questa direzione.

In mezzo al campo continua il braccio di ferro con il Sassuolo per riportare Davide Frattesi nella capitale, ma si monitora il mercato in cerca di altri profili.

Davanti il sogno è Paulo Dybala, mentre il nome di Wilfried Zaha ha preso quota in una trattativa che potrebbe coinvolgere anche Felix Afena-Gyan.

In uscita resta da capire la situazione legata a Nicolò Zaniolo, che piace alla Juventus ma per il quale la Roma chiede almeno 50 milioni di euro.