Mourinho, stoccata a Klopp: "In tre anni e mezzo non ha ancora vinto nulla"

José Mourinho punge Jurgen Klopp: "Non ha vinto nulla ma ha ancora fiducia nel suo progetto. Guardiola? Ha comprato quattro difensori nuovi...".

Il avrà bisogno di un'impresa per approdare alla finale di : contro il ad 'Anfield Road' servirà un 4-0 per ribaltare lo 0-3 del 'Camp Nou', maturato grazie al goal di Suarez e alla doppietta di uno scatenato Messi.

Duro colpo da assorbire per Jurgen Klopp che stava già pregustando l'ultimo atto della massima competizione continentale, unito a un testa a testa appassionante con il per la conquista della Premier League.

Il tecnico tedesco è stato punzecchiato da José Mourinho, deciso nel ricordare lo zero alla voce 'trofei vinti' con il Liverpool di Klopp. Queste le parole dello 'Special One' ad 'AS'.

"Klopp è a Liverpool da tre anni e mezzo e non ha ancora vinto nulla. Lui però ha ancora fiducia nel proseguire il suo progetto. Quest'anno i 'Reds' possono per la prima volta provare a vincere la Premier, prima di Klopp non era mai accaduto. Guardiamo la squadra schierata a Barcellona: quanti di quei giocatori erano presenti prima dell'arrivo di Klopp?".

Mourinho ne ha anche per il rivale storico Pep Guardiola, nuovamente fuori dalle prime quattro di Champions League con il Manchester City.

"Appena arrivato non voleva i quattro difensori, in estate ne sono arrivati altri quattro. Poi ha acquistato Claudio Bravo e, quando non gli andava più bene, gli hanno preso Ederson".

Il portoghese vuole valutare per bene prima di intraprendere una nuova esperienza dopo l'addio al .